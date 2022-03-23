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«Военные потери». Трейлер на английском языке

трейлер

23 марта 2022
Отряд молодых солдат под предводительством сержанта Шона Пенна попадает в засаду посреди вьетнамской глубинки


видео добавил посетитель Barbara
персоны
Брайан Де ПальмаДжон ЛегуизамоШон ПеннДжон Си РейлиМайкл Джей ФоксДон Харви
фильмы
Военные потери

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