«Кулак синего неба». Трейлер на японском языке

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Касуми Кэнсиро оставляет работу и отправляется в Шанхай, получив известие о том, что его старый друг и сестра его друга попали в беду

«Последнее пришествие дьявола». Отрывок «Вне закона». Трейлер с русскими субтитрами «Никто не узнает» «Сёстры». Промо «Салют 7» «Склифосовский 9». За кадром №3 «Пролетая над гнездом кукушки». Трейлер с русскими субтитрами «Технарь». Актеры о сериале