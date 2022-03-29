«Синяя порода». Трейлер на английском языке

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У старшеклассника Юдзи медики обнаружили неизлечимое заболевание, и вдруг, проснувшись в 2031 году, он оказывается в эпицентре вoенных действий

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