«Режим полного погружения»

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Друзья решают открыть туристическое агентство для иностранцев, где желающие смогут полностью погрузиться в 1942 год, в образе солдат того времени вблизи Ржева

«Последнее пришествие дьявола». Отрывок «Вне закона». Трейлер с русскими субтитрами «Никто не узнает» «Сёстры». Промо «Салют 7» «Склифосовский 9». За кадром №3 «Пролетая над гнездом кукушки». Трейлер с русскими субтитрами «Технарь». Актеры о сериале