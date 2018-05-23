«Подкидыш»

Новости кино
Геннадий Хазанов
заинтересован в работе «Союзмультфильма» над продолжением истории.
Рецензии на фильмы
Невероятные похождения обаятельного преступника напоминают не только космооперы 80-х, но и советские комедии
Дозорные
Новости кино
Актер присоединился к актерскому составу спин-оффа фантастической картины.
Новости кино
Он возглавлял компанию с момента ее основания.
Ролики фильмов
Антон Шагин
решает ограбить большой склад дорогих улик и экспроприированных вещей, имея на руках удостоверение милиционера.
Новости кино
Премьера трейлера ретро-детектива от компании «Амедиа продакшн»
Новости кино
Актер ведет переговоры относительно роли главного злодея ленты.
Ролики фильмов
А вам не интересно - кто под капюшоном?
Интервью
Молодая актриса и режиссер рассказала про идеальную вселенную.
Обзор сериалов
Продолжение первого российско-турецкого сериала
Ролики фильмов
Александра Бортич
видит призраков, и один из них помогает ей спасти сестру и остановить серийного убийцу.
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