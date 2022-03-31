«Ре-Кан!». Трейлер на японском языке

трейлер

Старшеклассница Хибики Амами обладает шестым чувством к духам, из-за которого в детстве она была одинока

«Идентификация». Отрывок №2 «Вампир в саду». Трейлер на английском языке «15 убийств» «Никто не узнает». Трейлер №2 «Зло на допросе» «Сёстры». Промо №2 «Исправление и наказание». Отрывок №2 «Склифосовский 9». Актеры о сериале №3