«Мыслить как преступник». 4 сезон. Трейлер на английском языке

анонс

Обычная девушка и королева вампиров ищут потерянную гармонию между двумя биологическими видами.

«Вампир в саду». Трейлер на английском языке

5 апреля

«15 убийств»

Нейробиолог Джулия Кентл решает изучить мозг серийного убийцы и обнаруживает нечто, что может объяснить природу его преступлений