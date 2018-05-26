Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Тело»

Трейлер

26 мая 2018
Девушка, страдающая от необычного заболевания, хочет заменить свою кожу - чужой. Но для этого надо убить другого человека.

размер: 9.15 Mb     просмотров: 1639     скачиваний: 2

видео добавил посетитель Томаш
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Люси АронБарбара КрэмптонАднан МаралРебекка Форсайт
фильмы
Тело

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Поиск»

«Поиск»

Отец пропавшей девочки взламывает ее компьютер и понимает, что ничего не знает про дочь.
«Подкидыш»

«Подкидыш»

Антон Шагин решает ограбить большой склад дорогих улик и экспроприированных вещей, имея на руках удостоверение милиционера.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Афиша кино >>

Черновик
фэнтези, экранизация
Россия, 2018
Садко
приключения, сказка, экранизация
Россия, 2017
Гупёшка
драма, экранизация
Россия, 2017
Круги дьявола
триллер, фильм ужасов
США, 2017
Секса не будет!!!
комедия, молодежный фильм, эротика
США, 2018
Распрекрасный принц
комедия, музыкальный фильм
Канада, США, 2018
Хан Соло: Звездные войны. Истории
боевик, приключения, фэнтези
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

«Тело»
Ролики фильмов

«Тело»

Девушка, страдающая от необычного заболевания, хочет заменить свою кожу - чужой. Но для этого надо убить другого человека.