«15 убийств»

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Нейробиолог Джулия Кентл решает изучить мозг серийного убийцы и обнаруживает нечто, что может объяснить природу его преступлений

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