ревью

Ролики фильмов «Маугли» Я волк! Волк свободного племени! Долгожданная экранизация мирового шедевра Редьярда Киплинга «Книга джунглей»

Ролики фильмов «Фобия» Таинственный дом в котором исчезают люди. Это правда или всего лишь плод воображения?

Новости кино Алексей Матошин открывает частное детективное агентство НТВ начал съемки драмы «Черная лестница».

Новости кино Ребел Уилсон сыграет инструктора Гитлерюгенда Актриса присоединилась к съемкам сатирической драмы Тайки Вайтити «Кролик Джоджо».

Новости кино Наследница миллионов Аня Чиповская влюбляется в простого пекаря Стартовали съемки романтической комедии от СТС.

Арт-хаус в кино Авторская колонка Алексея Филиппова // Новые длинные: почему современные блокбастеры длятся дольше двух часов Или в чем разница между двухчасовыми фильмами 1978-го и 2018-го

Ролики фильмов «Аферисты поневоле», трейлер №2 Авантюрная комедия о парочке аферистов Питере и Гарриет, которые задолжали крупному гангстеру.