«Злая судьба»

Новости кино
Гостем показов станет киновед Грег Долгополов.
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Что делать молодым, когда родители мешают браку?
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Но ее принялись уговаривать
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А готовы ли вы пожертвовать женихом ради высокооплачиваемой работы?
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Роман об архитекторе, отстаивающем свои творческие принципы.
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В новых приключениях богатырей - новые герои: ученик Добрыни Никитича по имени Елисей и племянница Князя Забава.
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Неожиданно напряженный детектив с испанским красавчиком Марио Касасом
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Таинственный дом в котором исчезают люди. Это правда или всего лишь плод воображения?
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Или в чем разница между двухчасовыми фильмами 1978-го и 2018-го
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