Новости кино
Актёру досталась главная роль в киноадаптации серии игр.
Новости кино
Актёр официально утверждён на титульную роль в кинокомиксе Тодда Макфарлэйна.
Новости кино
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Пётр Фёдоров
возвращает порядок в некогда самое спокойное место Южного Берега Крыма.
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Невилл Долгопупс окольцован
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Слухи оправдались
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Ольга Зуева, Тимофей Жалнин, Александр Горчилин и другие участники нового конкурса главного российского фестиваля – о своих фильмах и сложностях профессии
Ролики фильмов
Документальный фильм о первом мэре Санкт-Петербурга.
Ролики фильмов
Фильм-лауреат Венецианского кинофестиваля - о войне, которой нет.
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Винни Пух немного постарел, но все еще способен отвести в страну приключений.
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от «Конька-Горбунка» до «Книги джунглей»
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Неожиданно напряженный детектив с испанским красавчиком Марио Касасом
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