«Сияющая звезда»

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В российский прокат выходит первый в мире анимационный фильм в стиле k-pop

«Подельники». Отрывок «Смычок» «Дышите свободно» «Нереалити» «Обоюдное согласие». Актеры о сериале «Синдром жизни» «Тайна амулета» «Всё, везде и сразу». Отрывок