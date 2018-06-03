«Мир Будущего»

ревью

Новости кино Опубликован трейлер «Дяди Саши» Александра Гордона Показ комедии состоится 6 июня в рамках конкурсной программы 29-го «Кинотавра».

Фестивальная колонка Кинотавр-2018: Оранжевый - хит сезона Серебренников, Козловский и другие на открытии главного кинофестиваля страны

Рецензии на фильмы «Лето» Кирилла Серебренникова: Новая волна, где она? Все свободны, всем свободы: фантасмагория Кирилла Серебренникова на тему «Как Витя встретил Майка и Боба»

Новости кино Брайан Де Пальма превратит Харви Вайнштейна в маньяка Режиссёр создаст хоррор по мотивам скандалов с сексуальными домогательствами.

Новости кино Александр Пэйн поставит фильм по сценарию Джеймса Айвори Сюжет драмы будет основан на статье Рут Пройер Джабвалы.

Новости кино Всеволоду Шиловскому исполнилось 80 лет Известный актёр и режиссёр празднует юбилей.

Ролики фильмов «Реинкарнация» После смерти матери для Энни с каждым днём открываются новые ужасающие секреты их семьи.