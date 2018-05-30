ревью

Новости кино Равшана Куркова сыграла снайпершу в «Балканском рубеже» Картина выйдет в прокат в феврале 2019 года.

Ролики фильмов «Фокстрот» Фильм-лауреат Венецианского кинофестиваля - о войне, которой нет.

Ролики фильмов «Дело Собчака» Документальный фильм о первом мэре Санкт-Петербурга.

Новости кино Юбилей Елены Майоровой Популярной советской и российской актрисе театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Ролики фильмов «Кристофер Робин» Винни Пух немного постарел, но все еще способен отвести в страну приключений.