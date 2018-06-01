«План побега 2»

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Родион Стоцкий и очередная ОПГ выясняют, чей все-таки Крым
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Новости кино
Новости кино
Ролики фильмов
Призраки — элитный отряд сверхсекретной разведки: официально они не существуют, но они решают задачи, когда старые методы уже не работают.
Новости кино
Проект в очередной раз остался без исполнителя главной роли и режиссера.
Новости кино
История Хирокадзу Корээды, ставшая победителем 71-го Каннского кинофестиваля.
Ролики фильмов
Профессор психологии Гудман изучает людей, столкнувшихся со сверхъестественным.
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Ольга Зуева, Тимофей Жалнин, Александр Горчилин и другие участники нового конкурса главного российского фестиваля – о своих фильмах и сложностях профессии
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