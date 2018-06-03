«Дядя Саша»

Новости кино
Показ комедии состоится 6 июня в рамках конкурсной программы 29-го «Кинотавра».
Фестивальная колонка
Серебренников, Козловский и другие на открытии главного кинофестиваля страны
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Рецензии на фильмы
Все свободны, всем свободы: фантасмагория Кирилла Серебренникова на тему «Как Витя встретил Майка и Боба»
Новости кино
Режиссёр создаст хоррор по мотивам скандалов с сексуальными домогательствами.
Новости кино
Актриса получила главную женскую роль в новой экранизации романа Стивена Кинга
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Новости кино
Сюжет драмы будет основан на статье Рут Пройер Джабвалы.
Новости кино
Известный актёр и режиссёр празднует юбилей.
Ролики фильмов
Ролики фильмов
После смерти матери для Энни с каждым днём открываются новые ужасающие секреты их семьи.
Рецензии на фильмы
Секс, панк и инопланетяне в трогательной музыкальной драме о самом главном от Нила Геймана
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