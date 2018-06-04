«Наши дети»

Новости кино
Актрису рассматривают на роль главного злодея в 25-м фильме франшизы.
Ролики фильмов
Новости кино
Российская премьера ленты прошла на фестивале «Кинотавр».
Новости театра
Актер исполнил более 40 ролей на театральной сцене.
Новости кино
Новости кино
Актер присоединился к съемкам ленты Ди Рис
«Последнее, чего он хотел».
Интервью
Программный директор «Кинотавра» – о настоящем российского кино и главного отечественного смотра.
Ролики фильмов
Необычный дар юноша получил еще при рождении: девушки готовы на всё ради его улыбки.
Ролики фильмов
Как не сломаться, следовать мечте и вернуть любимую? Или она так и не смирится с его выбором стать футболистом?
Фестивальная колонка
Серебренников, Козловский и другие на открытии главного кинофестиваля страны
Ролики фильмов
Рецензии на фильмы
Все свободны, всем свободы: фантасмагория Кирилла Серебренникова на тему «Как Витя встретил Майка и Боба»
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