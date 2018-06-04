«Наши дети»

ревью

Новости кино Хелена Бонем Картер станет противником Джеймса Бонда? Актрису рассматривают на роль главного злодея в 25-м фильме франшизы.

Новости кино Последний фильм Веры Глаголевой выйдет в прокат осенью Российская премьера ленты прошла на фестивале «Кинотавр».

Новости театра Леонид Неведомский скончался на 79-м году жизни Актер исполнил более 40 ролей на театральной сцене.

Интервью Ситора Алиева: «Маленький экран победил большой Голливуд» Программный директор «Кинотавра» – о настоящем российского кино и главного отечественного смотра.

Ролики фильмов «Распрекрасный принц» Необычный дар юноша получил еще при рождении: девушки готовы на всё ради его улыбки.

Ролики фильмов «Моя жизнь» Как не сломаться, следовать мечте и вернуть любимую? Или она так и не смирится с его выбором стать футболистом?

Фестивальная колонка Кинотавр-2018: Оранжевый - хит сезона Серебренников, Козловский и другие на открытии главного кинофестиваля страны