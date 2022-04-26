Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Программа отреставрированных фильмов Владимира Хотиненко»

трейлер

26 апреля 2022
Госфильмофонд России выпускает в прокат три фильма Владимира Хотиненко после цифровой реставрации в 4К


видео добавил посетитель You
персоны
Владимир Хотиненко
фильмы
Зеркало для герояМакаровМусульманин

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Волк с Уолл-стрит
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2013
Пост Мортем
мистика, триллер, фильм ужасов
Венгрия, 2020
Злость
криминальный фильм, триллер
США, 2020
Операция «Мясной фарш»
военный фильм, драма, шпионский фильм
Великобритания, США, 2021
1941. Крылья над Берлином
боевик, военный фильм, исторический фильм
Россия, 2022
Артек. Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
Бука. Мое любимое чудище
комедия, приключения, сказка
Россия, 2022
Крио
мистика, научная фантастика, триллер
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram