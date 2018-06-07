«Хроники хищных городов»

Новости кино
Президент смотра Александр Роднянский
назвал режиссера «одной из самых выдающихся фигур советского и постсоветского кинематографа».
Ролики фильмов
Экранизация постапокалиптической стимпанк-фантастики Филипа Рива от Питера Джексона
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Рецензии на фильмы
Пророческое продолжение
франшизы о возвращении древних ящеров
Ролики фильмов
Ральф и Ванилопа фон Кекс выходят за пределы зала игровых автоматов и отправляются покорять бескрайние просторы Интернета.
История кино
История первой юношеской влюбленности симпатичного старшеклассника.
Главная тема
Про нездешнее кино и свободу во всем
Новости кино
Новости кино
Музей кино и ВГИК урегулируют все формальности в течение ближайшего месяца.
Новости кино
Актёр и режиссёр планирует с помощью криптовалюты привлекать средства на съёмки кино в России, США и азиатских странах.
Новости кино
Картина Масахиро Иноуэ посвящена судьбам русских военнопленных, оказавшихся в лагере Мацуяма в годы русско-японской войны.
Ролики фильмов
Продолжение приключений пластиковых человечков.
Интервью
Режиссер фильма «Дядя Саша» – о Чехове, Вайнштейне и Березовском.
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