«Динозавр-3». Трейлер №2

Документальный проект Сергея Минаева
о десятилетии, в котором нам все было по плечу, а сладкая жизнь, казалось, не закончится никогда
Бывший морпех Клайв Станден
берет правосудие в свои руки, чтобы отомстить за смерть дочери
Школьник Тоно Каору услышал легенду о тоннеле Урасимы. Сказочный тоннель, войдя в который, можно получить всё, что пожелаешь, в обмен на годы своей жизни
Ко Ямори — обычный подросток, которого неимоверно бесит его повседневная жизнь, волей случая становится вампиром
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