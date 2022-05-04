«Динозавр-3». Трейлер №2

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3 мая

«Тоннель в лето, выход прощаний». Тизер с английскими субтитрами

Школьник Тоно Каору услышал легенду о тоннеле Урасимы. Сказочный тоннель, войдя в который, можно получить всё, что пожелаешь, в обмен на годы своей жизни