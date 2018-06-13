«Сердце мира»

Фестивальная колонка
Гопник Данила Козловский, леса Сибири и Кавказа и отношения отцов и детей – в новом конкурсе главного российского фестиваля
Новости кино
Принять участие в смотре могут создатели веб-сериалов, содержащих минимум два эпизода.
Ролики фильмов
Победитель "Кинотавра"-2018, фильм о людях и животных на притравочной станции. В главных ролях Степан Девонин
(лучшая мужская роль) и алабаи.
Новости кино
Стартовали съемки ленты «Батальон» о событиях в Югославии времен конца 1990-х.
Новости театра
Актеру исполнилось 60 лет.
Новости кино
Новости кино
Работа над проектом уже началась.
Ролики фильмов
Однажды в руки утонченных интеллектуалок попадает эротический бестселлер «Пятьдесят оттенков серого». С этого момента жизнь калифорнийских леди уже никогда не будет прежней.
Ролики фильмов
Инсценировка убийства для мести мужам, которые их предали.
Фестивальная колонка
Репортаж о церемонии закрытия
Ролики фильмов
Экранизация третьей книги про Лисбет Саландер и Микаэля Блумквиста - с другими актерами.
Обзор сериалов
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