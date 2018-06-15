«Пылающий»

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Семену Слепакову пришлось оправдаться за песню про сборную России по футболу

Новости кино

Восьмой сезон «Американской истории ужасов» выйдет на экраны в сентябре 2018 года

Новые эпизоды станут кроссовером и свяжут второй и третий сезоны шоу.