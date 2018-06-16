«Больница Никербокер»

Новости кино
Netflix работает над лентой «Меня зовут Долемайт».
Лайфстайл
Группа «Крестный папа» чеканит клипы со скоростью мяча, летящего в ворота
Обзор сериалов
18 июня на телеканале «Че» начнут показывать «Больницу Никербокер», один из самых успешных и необычных сериалов последнего времени
Ролики фильмов
Новости кино
Режиссерское кресло ленты занял создатель драмы «Чистокровные».
Новости кино
Опубликован трейлер ленты Элайджи Байнума.
Новости кино
Актер получил роль в сатирической драме Тайки Вайтити «Кролик Джоджо».
Рецензии на фильмы
Интересный документ истории, сделанный с оглядкой на нынешнюю власть
Ролики фильмов
Зовите экзорциста!
Ролики фильмов
Знаменитый слоненок из мультфильма возвращается в кинофильме Тима Бертона
.
Ролики фильмов
Фильм южнокорейского режиссера Ли Чхан-дона, получивший на 71 Каннском кинофестивале самые высокие оценки критиков.
Рецензии на фильмы
Пропаганда семейных ценностей от Pixar, которая порядком утомила, но всем понравится
обсуждение >>