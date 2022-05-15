«Вспышка». Трейлер №3

анонс

«Вермейл в золотом: Сильнейший маг проходит через магический мир с сильнейшей катастрофой». Трейлер №2 с русскими субтитрами

15 мая

«История девятихвостого лиса». ТВ-анонс №3

Много веков назад девятихвостый лис потерял свою любимую, но получил обещание, что она вернется и, кажется, его заветное желание наконец исполнится