«Две жизни»

Ролики фильмов
Молодая семья не подозревают, что их няня тётя Маша страдает душевной болезнью и искренне уверена, что девочка — ее родная дочь…
Новости кино
Актер присоединился к касту третьего сезона «Короны
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Лайфстайл
Режиссер дала интервью телеканалу «Спас»
Ролики фильмов
Человек, которого Таня считала своим отцом, на самом деле причастен к убийству ее настоящих родителей.
Новости кино
Фестиваль пройдет с 3 июля по 14 августа в летних кинотеатрах сети.
Ролики фильмов
Анжела выбирает между семьей и гражданским долгом.
Новости кино
«Аритмия» попала в конкурсную программу Брюссельского международного кинофестиваля.
Новости кино
Студия делает акцент на создании девятого фильма франшизы.
Рецензии на фильмы
Криминальная комедия с Сандрой Буллок и другими известными актрисами, лишенная волшебства оригинала
Интервью
Актер – о своем герое в комедии «Ночная смена» и выборе ролей
Ролики фильмов
Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает.
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Режиссерские проекты операторов Павла Костомарова и Романа Васьянова, а также сценаристки Анастасии Пальчиковой
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