«Плакучая ива»

История кино
Школьно-студенческий тематический сегмент французского экрана, в отличие от голливудского, менее ориентирован на развлечение.
Ролики фильмов
Лос-Анджелес — город денег, знаменитостей и взрослых развлечений, здесь куклы живут бок о бок с людьми. Внезапно по мегаполису прокатывается волна преступлений, связанных со звездами популярного телешоу.
Ролики фильмов
Удивительная реинкарнация душ и страстей в истории о любви и прощении.
Рецензии на спектакли
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Актер запивал горе водкой
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После отмены набора в школу Табакова общество обрушилось с критикой на нового худрука
Новости кино
Картина Жанны Бекмамбетовой получила «Золотой кубок».
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Ролики фильмов
Зачем нужна настоящая девушка, когда можно завести себе робота?
Новости кино
Новая работа культового режиссёра выйдет в прокат 9 августа 2019 года.
Дозорные
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Зло, которое преследовало их с самого детства, возвращается.
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