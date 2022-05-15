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«Монти Пайтон и Священный Грааль». Трейлер на английском языке

трейлер

15 мая 2022
Несмотря на плохие отношения между режиссерами, получилось прекрасное произведение, остроумная пародия с политическим подтекстом, разоблачающая основополагающие мифы о Западе, вызывающая у зрителя безудержный смех


видео добавил посетитель Дядя Стёпа
персоны
Эрик АйдлТерри ГиллиамТерри ДжонсДжон КлизГрэм Чапман
фильмы
Монти Пайтон и Священный Грааль

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