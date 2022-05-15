«Монти Пайтон и Священный Грааль». Трейлер на английском языке

трейлер

Несмотря на плохие отношения между режиссерами, получилось прекрасное произведение, остроумная пародия с политическим подтекстом, разоблачающая основополагающие мифы о Западе, вызывающая у зрителя безудержный смех

«Для каждой тебя, что я раньше любил»». Трейлер с русскими субтитрами «Спираль». Тизер с английскими субтитрами «Билли Кид». Тизер «Коати. Легенда джунглей» «Хиросима - любовь моя». Трейлер с русскими субтитрами «Удача». Тизер на английском языке «Могучий Атом» «Мушиные истории»