«Монти Пайтон и Священный Грааль». Трейлер на английском языке
трейлер
15 мая 2022
Несмотря на плохие отношения между режиссерами, получилось прекрасное произведение, остроумная пародия с политическим подтекстом, разоблачающая основополагающие мифы о Западе, вызывающая у зрителя безудержный смех
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