ревью

Новости кино Карло Чатриан и Мариэтт Ризенбек возглавят Берлинале Министр культуры Германии Моника Гюттерс одобрила кандидатуры на посты художественного руководителя и исполнительного директора смотра.

Фестивальная колонка Аннеси-2018: Кругом, возможно, ад Актуальная анимация на актуальные темы

Ролики фильмов «Паранормальное» трейлер №2 Зло, которое преследовало их с самого детства, возвращается.

Новости кино Спин-оффы «Звёздных войн» не были заморожены Руководство Lucasfilm выступило с опровержением слухов о приостановке работы над новыми фильмами вселенной.

Ролики фильмов «Выжившие» трейлер №2 После эпидемии, скосившей большинство людей, Землю заполонили плотоядные монстры.

Новости кино Сценарист «Чёрной пантеры» дебютирует в режиссуре Джо Роберт Коул поставит для стримингового сервиса Netflix криминальную драму «Весь день и всю ночь».

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Ролики фильмов «Тетя Маша» Молодая семья не подозревают, что их няня тётя Маша страдает душевной болезнью и искренне уверена, что девочка — ее родная дочь…