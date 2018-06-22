«Паранормальное» трейлер №2

Новости кино
Министр культуры Германии Моника Гюттерс одобрила кандидатуры на посты художественного руководителя и исполнительного директора смотра.
Фестивальная колонка
Актуальная анимация на актуальные темы
Ролики фильмов
Зло, которое преследовало их с самого детства, возвращается.
Новости кино
Руководство Lucasfilm выступило с опровержением слухов о приостановке работы над новыми фильмами вселенной.
Новости кино
Фантастическая мелодрама Дрейка Доремуса
выйдет в российский прокат 19 июля.
Ролики фильмов
После эпидемии, скосившей большинство людей, Землю заполонили плотоядные монстры.
Новости кино
Джо Роберт Коул поставит для стримингового сервиса Netflix криминальную драму «Весь день и всю ночь».
Новости кино
Ролики фильмов
Джонни Депп
расследует убийства легендарных рэперов Тупака Шакура и Ноториуса Бига.
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Что будут смотреть ваши дети: взросление, доброта и прочие неприятности
Ролики фильмов
Молодая семья не подозревают, что их няня тётя Маша страдает душевной болезнью и искренне уверена, что девочка — ее родная дочь…
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Криминальная комедия с Сандрой Буллок и другими известными актрисами, лишенная волшебства оригинала
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