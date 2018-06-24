«Море соблазна»

анонс

24 июня «Статус: Обновлен» трейлер №2 Счастливчик получает телефон, который исполняет все его желания. Однако, ему придется столкнуться с последствиями.

23 июня «Игрушки для взрослых» Лос-Анджелес — город денег, знаменитостей и взрослых развлечений, здесь куклы живут бок о бок с людьми. Внезапно по мегаполису прокатывается волна преступлений, связанных со звездами популярного телешоу.