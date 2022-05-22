«Преступления будущего». Отрывок №2 на английском языке

анонс

Человечество учится приспосабливаться к новому миру: у людей появился «синдром ускоренной эволюции», из-за которого с их телами начинают происходить удивительные изменения

21 мая

«Р.М.Н». Трейлер с английскими субтитрами

Матиас перед рождеством возвращается в свою родную деревню в Трансильвании и хочет помочь своему сыну преодолеть страхи и тревоги