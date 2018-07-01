«Талли». Трейлер №2

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Новости кино
XIII Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов пройдёт в Ярославле с 8 по 14 июля.
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Новости кино
Актёр сыграет доктора Эггмана.
Новости кино
Илья Учитель, его отец и продюсер фильма Алексей Учитель, а также Александр Петров рассказали о том, чем их проект отличается от других спортивных картин.
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Красный дельфин-единорог помогает девушке вызволить любимого из мира мертвых
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Экранизации классики, ремейки диснеевских мультфильмов и новые кинохиты, которые понравятся и взрослым, и детям
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Мальчик не знал, что сказки бабушки основаны на реальных событиях, пока воочию не познакомился с героями этих историй.
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Для тех, кому мало лета и страстей на Чемпионате мира по футболу
Рецензии на фильмы
Старая добрая сказка о драконах, паровозах и поиске себя
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