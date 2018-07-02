«Воротничок».

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После восьми лет перерыва юмористическое шоу возвращается на экраны
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Актриса ранее не состояла в официальном браке
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Теперь артист пообещал не выступать во время игр сборной России
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Музыкант впечатлен игрой российского вратаря
Новости кино
Создатели ленты-победителя получат 50 миллионов рублей.
Ролики фильмов
На утро после шумной вечеринки все вокруг превратились в зомби.
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Экранизация рассказа Харуки Мураками, удостоенная самой восторженной критики на Каннском кинофестивале
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Мать - идеальная машина для убийств.
Ролики фильмов
Актеры и съемочная группа рассказывают о съемках песни Fernando в исполнении ШЕР.
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Экранизации классики, ремейки диснеевских мультфильмов и новые кинохиты, которые понравятся и взрослым, и детям
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