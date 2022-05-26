«Руанда. От геноцида к феминизму»

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После гражданской войны большую часть трудоспособного населения составили женщины. Сейчас они занимают высокие посты во всех сферах деятельности государства

«Бультерьер». Музыкальный клип «Молох» «Вендетта. Банды Атланты». Отрывок «Андор». Трейлер на английском языке «Уиллоу». Трейлер на английском языке «Дельфин-2». Трейлер №3 «Святым тут не место». Трейлер №2 «Супер Майки»