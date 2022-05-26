трейлер

Светлик и его друзья живут на далекой планете в городке Робосити. Он населен самыми необычными роботами, которые очень похожи на людей

«Бультерьер». Музыкальный клип «Молох» «Вендетта. Банды Атланты». Отрывок «Андор». Трейлер на английском языке «Уиллоу». Трейлер на английском языке «Дельфин-2». Трейлер №3 «Святым тут не место». Трейлер №2 «Супер Майки»