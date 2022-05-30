«Паранормальные явления. Медиум»

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Группа документалистов приезжает в Таиланд, чтобы снять фильм о древнем роде шаманов, поклоняющихся богине Ба Ян

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