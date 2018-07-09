«Пластмассовая королева»

Лайфстайл
Что мы знаем о наследнице одной из самых известных французских семей
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История Ромео и Джульетты в российской провинции.
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Новости кино
Популярная актриса театра и кино отмечает юбилей.
Новости кино
В Москве начались съёмки скетчкома «СеняФедя», представляющего собой новый спин-офф популярного сериала.
Ролики фильмов
Перезапуск истории об одном из самых опасных киноубийц.
Лайфстайл
Сборная не прошла в 1/2 финала чемпионата мира
Главная тема
Мать-одиночка, отец-зэк и родители на грани развода – типы отечественных семей в отечественном же кино
Ролики фильмов
"Моя прекрасная няня", но без шуток.
Новости кино
Лауреатами смотра стали картины «Подбросы»
, «Сулейман гора» и «Свидетели Путина».
Ролики фильмов
На что готова пойти бывшая ближайшая подруга, чтобы вновь ощутить себя любимой и нужной?
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Лучшие корейские режиссеры
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