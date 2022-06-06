«Боец: Король ринга»

Блогерша, рожающая в прямом эфире; уставшая «яжмать»; мама, которая скоро родит и мать «не в ресурсе» — такие разные и такие похожие
Среди магических знаний, стремительных погонь, невероятных превращений и множества неприятностей Паола обнаруживает, что судьба приготовила для нее что-то особенное
Шарлотта Генсбур
родилась в семье знаменитых родителей — актрисы Джейн Биркин и поэта, певца и композитора Сержа Генсбура
Портрет певицы, актрисы и иконы стиля Джейн Биркин глазами «бабушки новой волны» Аньес Варда
во всем многообразии непостоянства
обсуждение >>