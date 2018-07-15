«Фаворитка»

Новости кино
Актер составит компанию Эми Адамс
в киноадоптации одноименного романа под руководством Джо Райта
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Новости кино
Съемки ленты пройдут на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц.
Ролики фильмов
Новости кино
О планах экранизировать историю также заявила студия Pure Flix.
Новости кино
Ролики фильмов
Фестивальная колонка
Программа стран содружества независимых государств на фестивале в Ереване
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Актриса уснула с непотушенной сигаретой
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Ролики фильмов
Ролики фильмов
Допинг для менеджеров: энергетик провоцирует восстание офисного планктона.
История кино
Одна из важных проблем в фильме - родительское отношение, взаимопонимание и сотрудничество родителей и детей.
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