«Как женить холостяка»

Новости кино
Ролики фильмов
Фестивальная колонка
Программа стран содружества независимых государств на фестивале в Ереване
Лайфстайл
Актриса уснула с непотушенной сигаретой
Лайфстайл
Актер был уверен в победе английской сборной
Главная тема
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Допинг для менеджеров: энергетик провоцирует восстание офисного планктона.
Ролики фильмов
Каково это, ради своей цели, переступать через чувства самых близких людей, разрушая их жизни?
Новости кино
Актриса назвала «бестактным» свое решение об участии в съёмках Rub & Tug.
Новости кино
В программу смотра попали проекты Школы-студии «ШАР».
История кино
Одна из важных проблем в фильме - родительское отношение, взаимопонимание и сотрудничество родителей и детей.
обсуждение >>