Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Проект 281». Трейлер на английском языке

трейлер

18 июня 2022
Историческая драма, рассказывающая о сложном производстве фильма «Гражданин Кейн» 1941 года


видео добавил посетитель Barbara
персоны
Мелани ГриффитДжеймс КромвеллДжон МалковичЛев Шрайбер
фильмы
Проект 281

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Межсезонье
криминальный фильм, приключения
Россия, 2021
Джейн глазами Шарлотты
биография
Франция, 2021
Дикая
комедия, приключения
Россия, 2022
Мамочки
драма, комедия, мелодрама
Чехия, 2021
Род мужской
психологический хоррор
Великобритания, 2022
Творцы снов
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Дания, 2020
Школа волшебства
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Италия, 2021
Ералаш в кино! Выпуск 1
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен