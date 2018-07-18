«Между рядами»

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Актриса уже положила глаз на «маленьких сирийских беженцев»

Новости кино

Фестиваль «Доку-MENTAL» объявил о старте конкурса короткого метра

В нём могут принять участие только неигровые и художественные ленты о людях с психическими расстройствами.