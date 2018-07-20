«Это чертово сердце»

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Поговорили о социофобии, карьере и мужчинах
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Звезда «Стражей Галактики» приедет на встречу фанатами
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Актер устроил скандал из-за алкоголя
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Ведущие шоу «Давай поженимся!» снова поскандалили
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Главные роли в ленте достались Тейлор Свифт и Дженнифер Хадсон.
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Свекровь обманом убивает неродившегося сына невестки, и та решает отомстить.
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Семейка супергероев снова в деле.
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Почти хоррор – про секту, временные петли и свободу выбора
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Дебютный роман от создательницы «Исчезнувшей
» экранизировали на HBO с Эми Адамс
- и это один из лучших сериалов года
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