«Птицы как мы»

трейлер

История расскажет о группе птиц, которые пытаются найти лучшую жизнь для себя и тех, кого они любят

«Экстрасенс. Дело Софи». Отрывок «Тёмные очки». Тизер «Мокьюментари». Отрывок «Игра на выживание 2» «Самый лучший друг» «Блондинка». Трейлер на английском языке «Единственному мне, кто тебя любил». Трейлер с русскими субтитрами «Очень странные дела». 4 сезон. часть 2. Тизер на английском языке