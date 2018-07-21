ревью

«Вечная жизнь Александра Христофорова»

Поговорили о социофобии, карьере и мужчинах

Настасья Самбурская дала первое интервью после отказа общаться с журналистами

Звезда «Стражей Галактики» приедет на встречу фанатами

Майкл Рукер приедет в Россию на Comic Con Russia

Джонатан Рис Майерс извинился за инцидент в самолете

Ведущие шоу «Давай поженимся!» снова поскандалили

Роза Сябитова уличила Ларису Гузееву во лжи на камеру

Свекровь обманом убивает неродившегося сына невестки, и та решает отомстить.

«Месть как лекарство»

Незаживающие раны, полифония, Босх и другие приметы большого стиля

Небесные тела истории: 80 лет Алексею Юрьевичу Герману

Соскучились по мне?

Главные роли в ленте достались Тейлор Свифт и Дженнифер Хадсон.

Рецензии на фильмы

«Паранормальное»: В чем сила, брат?

Почти хоррор – про секту, временные петли и свободу выбора