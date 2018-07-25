«Алита: Боевой ангел»

Интервью
Президент кинофестиваля «Хрустальный источник» - о программе смотра, кавказских курортах и зрительском кино.
Ролики фильмов
Девушка-киборг становится охотницей за головами.
Лайфстайл
«Россия 1» забирает лучших
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И рассказала, какой Эштон Кутчер хороший муж
Лайфстайл
Телеведущая немного пострадала
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Звезда сериала «Улица» справилась со страшной болезнью
Новости кино
Депутаты проголосовали за её кандидатуру на пленарном заседании 25 июля.
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Ролики фильмов
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Чем пахнут Джонни Депп, Джаред Лето, Джуд Лоу и другие знаменитые артисты
Фестивальная колонка
Получивший приз за режиссуру в Каннах фильм Павла Павликовского о сложности национального самоопределения
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