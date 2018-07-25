«Алита: Боевой ангел»

ревью

Интервью Эвклид Кюрдзидис: «Цель – вернуть кино людям!» Президент кинофестиваля «Хрустальный источник» - о программе смотра, кавказских курортах и зрительском кино.

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