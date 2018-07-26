Новости кино
Актёр вдохновился фильмом «Один дома»
для создания новой комедии с рейтингом R.
Новости кино
Шедевр Стэнли Кубрика
будет выпущен в российский прокат 30 августа на всех экранах формата IMAX.
Новости кино
Актриса, сыгравшая в последней части оригинальной трилогии, появится в его спин-оффе.
Ролики фильмов
Кхал Дрого
обжился в море и нашёл себе новую подружку.
Ролики фильмов
Девушка-киборг становится охотницей за головами.
Лайфстайл
«Россия 1» забирает лучших
Лайфстайл
И рассказала, какой Эштон Кутчер хороший муж
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Интервью
Президент кинофестиваля «Хрустальный источникъ» - о программе смотра, кавказских курортах и зрительском кино.
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Чем пахнут Джонни Депп, Джаред Лето, Джуд Лоу и другие знаменитые артисты
Фестивальная колонка
Получивший приз за режиссуру в Каннах фильм Павла Павликовского о сложности национального самоопределения
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