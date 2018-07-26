«Годзилла: Король монстров»

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Новости кино
Госдума приняла соответствующие поправки в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».
Ролики фильмов
Милли Бобби Браун встречат очень странных чудовищ.
Лайфстайл
Реалити-шоу с разведёнными парами стартует 19 августа
Новости кино
Показ картины Томаса Штубера, участвовавшей в конкурсе Берлинале, состоится 30 июля в рамках проекта «КАРО.Арт».
Новости кино
Шедевр Стэнли Кубрика
будет выпущен в российский прокат 30 августа на всех экранах формата IMAX.
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Президент кинофестиваля «Хрустальный источникъ» - о программе смотра, кавказских курортах и зрительском кино.
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