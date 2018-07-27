Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Шазам!»

Трейлер

27 июля 2018
Подросток становится взрослым дядей-супергероем.

размер: 25.33 Mb     просмотров: 570     скачиваний: 0

видео добавил посетитель Денис1977
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Закари ЛевиМарк Стронг

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Афиша кино >>

Жаркие летние ночи
драма, молодежный фильм, социальная драма
США, 2017
Обитатели
фильм ужасов
Ирландия, 2017
Белль и Себастьян: Приключения продолжаются
приключения, семейное кино
Франция, 2015
Мектуб, моя любовь
мелодрама, экранизация
Франция, Италия, Тунис, 2017
Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер
США, 2018
Убежище дьявола
фильм ужасов
Мексика, Чили, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью