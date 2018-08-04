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«Хождение по мукам»

Трейлер

4 августа 2018
Экранизация великого романа Алексея Толстого с Юлией Снигирь и Анной Чиповской в главных ролях.

размер: 15.33 Mb     просмотров: 1253     скачиваний: 0

видео добавил посетитель Rosetta
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персоны
Леонид БичевинЮлия СнигирьПавел ТрубинерСветлана ХодченковаАнна Чиповская
фильмы
Хождение по мукам

обсуждение >>
№ 2
Savvas   4.08.2018 - 15:26
Да и ещё местечкового вида и соответствующего уровня, если это можно так назвать, актерской игры. Тот, кто не читал сам великий роман (а таких подавляющее большинство) решит, что сёстры Булавины родом... читать далее>>
№ 1
Новый авиатор   4.08.2018 - 14:54
Всю классику решили под себя подмять со своими блатными бездарными куклами читать далее>>
Всего сообщений: 2
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